نائب رئيس الدحيل: هذا الموسم الأصعب في تاريخ النادي

نائب رئيس الدحيل يشدد على صعوبة موسم الفريق بعد فوزه بكأس الأمير

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى خليفة خميس السليطي، نائب رئيس نادي الدحيل سعادته بفوز فريقه ببطولة كأس أمير قطر على حساب السد، بأربعة أهداف لهدف.

واستضاف ملعب الوكرة المونديالي الجديد، نهائي كأس الأمير مساء الخميس تحت القيادة التحكيمية للحكم الدولي عبد الرحمن الجاسم.

وقال السليطي في تصريحات عقبت اللقاء: "الحمد لله على الفوز الذي حققنا بمجهود كبير من اللاعبين ومن الجهاز الفني، ونجحنا في تقديم عرضاً قوياً ونجحنا في الاستحواذ على المباراة والخروج منها بمبتغانا".

وواصل: "نشكر اللجنة المنظمة ولجنة المشاريع والارث على التنظيم الرائع والملعب المميز، ولا يوجد خاسر في مباراة اليوم فنحن والسد فريق واحد النهائي كان مميز وممتع والحضور الجماهيري أسهم في إثارة اللقاء".

وتابع: "الدحيل تأسس سنة 2009 ومنذ التأسيس وحتى الان يعتبر هذا الموسم هو الاصعب بالنسبة لنا بعد الاصابات التي داهمت عدد كبير من لاعبينا".

ملعب الوكرة وجهه خير على @DuhailSC 👌



🔴 الدحيل يُتوّج بطلًا لكأس الأمير بعد الفوز على السد برباعية مقابل هدف وحيد 👏



مبارك لجمهور #الدحيل 🙌 pic.twitter.com/8p45KprNeL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "كان هناك تغيير في الجهاز الفني وعدم ثبات في التشكيلة في معظم مبارياتنا ولكن الحمد لله نجحنا في ختام الموسم بالتتويج بأغلى بطولة وهي البطولة الأغلى التي دخلت الى خزائن النادي".