مُعلنا موعد عودة صلاح .. يورجن كلوب: سأطرد من يُحدثني عن هذا الأمر مرة أخرى!

أبدى رأيه كذلك في البطاقة الزرقاء

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن موعد عودة النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

صلاح تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية أمام غانا، وعاد إلى إنجلترا لتلقي العلاج مع إمكانية العودة في حالة استمرار الفراعنة بالبطولة وتأهلهم للنهائي، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة قوية في بلاده خاصة بعد خروج الفريق من دور الـ16.

كلوب ظهر في المؤتمر الصحفي لمواجهة بيرنلي المقرر لها، غدًا، السبت، ليؤكد غياب الدولي المصري عن المباراة قائلًا:"أتمنى أن يعود صلاح إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع القادم".

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وعن كثرة الإصابات:"تحدثنا لمدة أسبوعين عن مشكلة الرفاهية بعدم وجود إصابات بالفريق، لو سألني أي شخص عن ذلك مرة أخرى سأطرده من الغرفة".

وأضاف:"الآن نعاني مما يشبه تفشي مرض الإنفلونزا بالفريق، حيث نسأل كل أسبوع عن اللاعبين المتاحين لدينا قبل كل مباراة".

وعن اقتراح البطاقة الزرقاء من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم:"لا تبدو وكأنها فكرة رائعة في هذه اللحظة، ولا أتذكر آخر مرة خرجوا فيها بفكرة رائعة، مع الأخذ في الاعتبار أن عمري الآن 56 سنة".

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وخلال حديثه شدد الألماني على رفضه لفكرة البطاقات الزرقاء التي تضع المزيد من الضغوط على الحكام لارتكاب الأخطاء، كما أكد غياب تياجو ألكانتارا ودومينيك سوبوسلاي عن مباراة بيرنلي.

ويلعب ليفربول ضد بيرنلي على ملعب أنفيلد، طمحًا في التعافي من الخسارة الأخيرة 3/1 أمام آرسنال، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي الذي يحتل الفريق قمته بفارق نقطتين عن المدفعجية ومانشستر سيتي.