مُطالبًا باحترام حياته الشخصية .. ليل يُعلن نقل نجم الجزائر إلى المستشفى!

تعرض لوعكة صحية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل

بعد تداول الأمر في الصحف الجزائرية، أعلن نادي ليل الفرنسي اليوم، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تخص الحالة الصحية للاعبه نبيل بن طالب.

العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى تعرض اللاعب إلى وعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل المرض الذي يعاني منه الدولي الجزائري.

وقال ليل في بيان رسمي:"نبيل بن طالب عانى من المرض مساء الثلاثاء 18 يونيو، وتم نقل اللاعب على الفور إلى الرعاية وإرساله إلى مستشفى ليل الجامعي لتلقي العلاج".

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وأضاف:"النادي يرافق نبيل قدر الإمكان خلال هذه المحنة، ويقدم له الدعم الكافي، ويدعو أيضًا إلى إظهار المزيد من الاحترام للحياة الشخصية للاعبيه".

جدير بالذكر أن بن طالب البالغ من العمر 29 سنة، يلعب مع ليل منذ أغسطس 2023، وظهر بقميص الفريق في 34 مباراة، منذ انضمامه من أنجيه مقابل 4.5 مليون يورو.