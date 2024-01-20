مُستغلا ميسي .. الدوري الفرنسي يرد على تصريحات رونالدو

كيف رد الدوري الفرنسي على تصريحات رونالدو؟

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خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بتصريحات يؤكد خلالها على أن دوري روشن السعودي، أصبح حاليًا أقوى من الدوري الفرنسي، الأمر الذي دفع الأخير للرد عليه.

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ويبدو أن تصريحات رونالدو التي قالها خلال حفل السوبر جلوب، الذي أقيم في الإمارات أمس الجمعة، أغضبت القائمين على الدوري الفرنسي.

ونشر حساب الدوري الفرنسي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقميص نادي باريس سان جيرمان، ومكتوب وراءه كلمه "GOAT" والتي تعني الأعظم.

ويُريد حساب الدوري الفرنسي، الإشارة إلى أن ميسي هو أعظم لاعب كرة قدم، ردًا على تصريحات رونالدو، الذي قلل فيها من الدوري الفرنسي.

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ويغيب رونالدو خلال الوقت الحالي عن تدريبات النصر، بسبب الإصابة التي يُعاني منها، والتي قد تحرمه من مواجهة ميسي، في مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس موسم الرياض، خلال شهر يناير الجاري.

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