مُستشهدًا بثنائي الهلال .. نجم فيورنتينا يتغزل في دوري روشن السعودي

تصريحات نجم فيورنتينا عن الدوري السعودي

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أصبح دوري روشن السعودي جذابًا لجميع نجوم العالم، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها خلال الموسم الحالي، بانضمام عددًا من أفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وعبر الصربي نيكولا ميلينكوفيتش لاعب فيورنتينا الإيطالي، عن إعجابه بقوة المنافسة في دوري روشن السعودي، متحدثًا عن زميليه في المنتخب ألكسندر ميتروفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعبا نادي الهلال.

وقال نيكولا خلال تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة فريقه أمام نابولي بكأس السوبر الإيطالي: "تابعت زملائي سافيتش وميتروفيتش في الدوري السعودي ومع الهلال، وتحدثوا معي بأنهم سعيدين للغاية، إنهما يقدمان مستويات مميزة".

لاعب فيورنتينا تحدث عن قوة دوري روشن، حيث قال: "الأمور تسير بشكل جيد، والدوري السعودي يسير بشكل مثالي للغاية، وإقامة السوبر الإيطالي هنا في الرياض أمر رائع جدًا، ولكنني أتمنى أن يكون أفضل خلال الفترة القادمة.

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ويواجه فيورنتينا نظيره نابولي مساء غدٍ الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي سيشهد مشاركة إنتر ولاتسيو، اللذان سيلتقيان مساء الجمعة.

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