مُخالفة غير متوقعة تحرم مسلي آل معمر من رئاسة النصر مجددًا!

تعرف على السبب الذي سيحرم مسلي آل معمر من رئاسة النصر مرة أخرى

يبدو أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السابق، لن يستطيع العودة مرة أخرى إلى منصبه، في الانتخابات التي ستُجرى خلال شهر يونيو الجاري.

ويتنافس مسلي آل معمر على رئاسة نادي النصر مع مهند الداود وثامر اليُمني، على مؤسسة النادي غير الربحية، والتي تمثل 25% من أسهم النادي، بعدما استحوذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% منها.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن اللجنة الانتخابية في وزارة الرياضة، ترفض قائمة المرشح مسلي آل معمر، لمخالفتها الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 13 في اللائحة، بشروط الترشح لرئاسة أو عضوية المجلس في فقرتها "ل" أن تتوافق عدد من الشروط من ضمنها إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وفي حالة عدم رفض اللجنة القائمة الخاصة بمسلي آل معمر، فإن إحدى القائمتين أو كليهما، ستتقدم طعنًا في القائمة، جراء افتقاد عضو أو أكثر هذا الشرط خلال فترة الطعون، المقرر لها 16 يونيو الجاري.