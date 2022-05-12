مُبادرة إنسانية توقف حملة تنمر على مشجع مغربي!

كأس العالم يرسم الابتسامة على وجه مشجع مغربي بعد تعرضه للتنمر

الوجه الجميل لكرة القدم يطل على الجماهير من كأس العالم 2022 بقطر، بقصة إنسانية بطلها شاب مغربي، فبعد قصة حفيد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل مع الشاب الفلسطيني، جاء الدور على حدث جديد مع مشجع آخر.

المشجع المغربي محمد الشرفي، تعرض لتنمر كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مظهر أسنانه، بعد ظهوره في أحد اللقطات خلال مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم 2022 المُقامة حاليًا في قطر.

وانطلقت دعوات كذلك عبر منصات "السوشيال ميديا" من أجل مساعدته على تجميل شكل أسنانه، وهو ما حدث بإجراء عملية تركيب طقم أسنان مجانية بمادرة من أحد الأطباء.

ونشر الطبيب فيديو للمشجع المغربي وهو يوجه الشكر له وعلق عليه، "هذا شرف لي.. أبشر وأنا أخوك".

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب يواصل حملته الرائعة بعد تصدر مجموعته القوية التي تواجد فيها كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا، حيث من المُقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع إسبانيا في دور ال16 من البطولة.