"أبعدوا ميول النصر والهلال والاتحاد والأهلي!" .. تحذير بحريني من تراجع المنتخب السعودي بعد تعثر كأس الخليج

إعلامي بحريني: السعودية 20 مليون نسمة .. ألا تستطيع بناء منتخب قوي؟

وجه الناقد الرياضي البحريني، أحمد جعفر، تحذيرًا من تراجع المنتخب السعودي، بشكل مخيف، بعد تعثره في بداية المشوار ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وتلقى منتخب السعودية، خسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية، ليواصل الأخضر مسلسل تعثراته بعد عودة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة المنتخب، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

وقال جعفر، عبر برنامج "المنتصف"، إن المنتخب السعودي يحتاج لوقفة جادة، ومن أجل ذلك يجب إبعاد ميول النصر والهلال والاتحاد والأهلي عن المنتخب، وهناك إرادة من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ويكفي أن كأس العالم وصلت إلى السعودية".

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وأضاف جعفر "هذا ليس المنتخب السعودي أبدًا، وحتى على مستوى عناصر المنتخب، وهناك فارق كبير في عدد سكان السعودية، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، المملكة بها 20 مليون نسمة، أليست قادرة على تكوين منتخب يضم لاعبين ذوي جودة عالية؟ لا أعتقد ذلك".

وذكر جعفر بأن دوري روشن السعودي صار عالميًا، ولكن بالنسبة للمنتخب السعودي، فهو يحتاج وقفة تصحيحية من الجذور، مع ابتعاد ميول الأندية فيها.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة اليمن، الأربعاء، على ملعب جابر المبارك، فيما يواجه العراق، على ملعب جابر الأحمد، السبت المُقبل، ضمن الجولتين الثانية والثالثة من المجموعة الثانية بكأس الخليج.