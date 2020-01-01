مينيز: بنزيما أفضل بدون رونالدو

هل ربح ريال مدريد كريم بنزيما مقابل خسارة كريستيانو رونالدو؟

يسرق مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما الإشادات من ليونيل ميسي منذ عودة الدوري الإسباني بعد توقفه لنحو 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وكان بنزيما قد قاد ريال مدريد إلى خطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة، بتحقيق انتصار تلو الآخر منذ عودة منافسات الليجا من جديد.

ونظرًا إلى الأرقام التي يقدمها بنزيما هذا الموسم، فإنه وصل إلى أعلى معدلاته رقميًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات من الآن.

المزيد من الفرق

وفي 2018، عاد كريم بنزيما ليصبح نجم الشباك في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو الذي عاش المهاجم الفرنسي في ظله لسنوات.

ويعتقد النجم الفرنسي جيرمي مينيز أن السبب في كل ما يقدمه بنزيما من أرقام إيجابية وأداء مميز كان سببه التحرر من وجود كريستيانو رونالدو.

وأضاف: "بنزيما كان مهاجم ريال مدريد منذ ما يقرب من 10 سنوات، يلعب كل مباراة تقريبًا. لذلك ليس هناك الكثير ليقال عن بنزيما والعطاء الذي يقدمه"

وتابع: " ربما بدون كريستيانو رونالدو، يشعر بالحرية أكثر ويستطيع اللعب دون ضغوطات، لا يوجد لاعب قادر على صنع المعجزات في كل مرة، ولكن بنزيما يقدم استمرارية تحسب له"

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: ميسي يعود للتسجيل لكن لا ينقذ برشلونة

يذكر أن كريم بنزيما هو ثاني هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم خلف ليونيل ميسي، وهو هداف ريال مدريد في جميع البطولات التي يشارك فيها.