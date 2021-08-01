مينيزيس يطيح بثلاثة لاعبين من صفوف النصر

المدرب البرازيلي يمنح الضوء الأخضر للنصر للاستغناء عن 3 لاعبين

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، اتخذ قرارًا بالاستغناء عن 3 لاعبين بصفوف العالمي، قبل بداية الموسم الجديد.

النصر يقيم معسكرًا خلال الوقت الحالي في بلغاريا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022، وذلك تحت قيادة مينيزيس، الذي يقوم بإعداد جميع اللاعبين خلال الوقت الحالي.

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وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن مينيزيس أخطر إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بالاستغناء عن 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مينيزيس طلب من إدارة النصر تسويق عقود الثلاثي، وليد العنزي "حارس مرمى"، وعبد الكريم المزيعل "ظهير"، نايف الماس "مدافع".

وبدأ الجهاز الفني لفريق نادي النصر خلال الوقت الحالي، تصفية القائمة الخاصة بالفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد، للاستقرار بشكل نهائي على القائمة النهائية.

قائمة النصر ستشهد تواجد البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما سيتواجد الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف العائد من الإعارة لنادي شباب الأهلي الإماراتي.