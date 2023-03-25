مينيان يسخر من تعديلات ركلات الجزاء للحراس: المرة القادمة سنعطي ظهورنا للكرة!

علي رفعت
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Mike Maignan Fiorentina Milan Serie AGetty
ميلانالدوري الإيطالي - سيري آمايك ميجنان

حارس ميلان غاضب للغاية!

أبدى مايك مينيان حارس مرمى فريق ميلان غضبه المبطن بسخرية من تعديلات قوانين حراس المرمى الجديدة فيما يخص ركلات الترجيح.

جاء هذا في تغريدة نشرها مينيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعاد نشر القوانين من خلالها قبل أن يسخر منها.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن أن الحارس لن يكون من حقه تشتيت اللاعب المسدد أثناء تنفيذ الركلة سواء عن تأخير تنفيذها أو لمس القائمة أو العارضة أو الشباك.

وكتب مينيان: "القواعد في عام 2026: الحراس يجب أن يعطوا ظهورهم للمسدد، ولو تم التصدي للكرة يحصل اللاعب المنفذ على ضربة حرة غير مباشرة".

جدير بالذكر أن البعض أرجع تغييرات تلك القوانين إلى تصرفات الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في نهائي كأس العالم وتشتيته لنجوم هولندا وفرنسا في ثمن النهائي والنهائي.

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