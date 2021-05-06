ميندي يروي قصة كفاح حوّلته إلى "كابوس ريال مدريد"

كفاح ضخم حقًا..

قصّ إدواردو ميندي، حارس مرمى تشيلسي، قصة عن فترة كفاحه في عالم كرة القدم حتى وصوله إلى مرمى البلوز الصيف الماضي.

ميندي كان نجم الشباك الأول في الأسبوع الأخير بعدما تألق بشدة أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقاد النادي اللندني إلى نهائي ذات الأذنين.

الحارس السنغالي وصل إلى ستامفورد بريدج قادمًا من رين نظير 25 مليون يورو، واستطاع إزاحة كيبا (أغلى حارس في التاريخ) من التشكيلة الأساسية لكتيبة توماس توخيل.

لكن في سبيل الوصول إلى هذه الأمجاد قاسى ميندي الكثير، وأحد تلك الأمور التي عانى منها كانت "خيانة" أحد وكلاء اللاعبين له، وهو ما تركه بدون عمل لفترة من الزمن.

الحارس البالغ من العمر حاليًا 29 عامًا في تصريحات صحفية قال "هجرني وكيل كنت أثق به تمامًا وهجرني فجأة، قال لي أنني سأذهب إلى الدوري الإنجليزي وعليّ التحلي بالصبر، ثم لم يرد عليّ مجددًا".

حدث ذلك عندما كان ميندي في سن الثانية والعشرين من عمره فقط، وبالتحديد في موسم 2014-15، ليضطر إلى التدرب وحيدًا حتى لا يبتعد كثيرًا عن عالم كرة القدم.

ويقول ميندي عن هذه التجربة الصعبة "تدربت وحدي في انتظار فرصة، ساعدتني هذه التجربة على رؤية الأشياء بشكل مختلف".

بعد ذلك توجه ميندي إلى رديف مارسيليا ومنه إلى ستاد ريمس حيث تألق بشدة ووصل إلى رين، وأخيرًا قام تشيلسي بانتدابه في الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن ميندي ارتدى قميص البلوز حتى الآن في 41 مباراة بمختلف البطولات تمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في 24.