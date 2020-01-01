ميندي: مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال ستكون مختلفة

الدولي الفرنسي لا يخشى مواجهة ريال مدريد

أصر مدافع مانشستر سيتي بنجامين ميندي، على أن مواجهة ريال مدريد في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، ستكون مختلفة تمامًا عن المواجهات التي يخوضها الفريق السماوي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمر حامل اللقب في آخر عامين، بأوقات صعبة في حملة الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، بسلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهيره، والتي تسببت في تأخره عن المتصدر ليفربول بـ13 نقطة كاملة، ومباراتين أكثر من كتيبة يورجن كلوب.

وبعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، سُئل المدافع الفرنسي عن فرص فريقه أمام ريال مدريد في الصدام الأوروبي المنتظر الشهر المُقبل، فأجاب "ستكون مباراة أخرى في دوري الأبطال، وقبل أي شيء، مباراة كبيرة جدًا".

وأضاف "كل المباريات، لكننا نعلم أن الجميع سيشاهد هذه المباراة، لذلك ذهنيًا لديك شعور بالأجواء وكيف وصلت إلى المباراة والحماس أيضًا".

من جهة أخرى، سُئل عن الطريقة التي يتعامل بها الفريق بعد تأخره عن ليفربول بهذا الكم الهائل من النقاط، فأجاب "نتعامل بشكل جيد، وعندما يكون أداء المنافس الآخر جيد، فأنت لا تشعر بالضيق أو الغضب، وبالنسبة لنا، نعرف منذ البداية أن الفوز بالدوري يحتاج الفوز في معظم المباريات".

وختم حديثه في هذه الجزئية "لا يمكن لأحد أن يتعرض، فهم (ليفربول) فريق جيد وقوي ويعرف كيف يفوز بلا توقف، لذا نحاول دائمًا في غرفة خلع الملابس التركيز على أنفسنا فقط".

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في الموافق الـ26 من فبراير المقبل، فيما سيستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة العودة في الـ17 من مارس القادم.