ميندي ضمن قائمة السيتي لمواجهة بورتون ألبيون

الظهير الأيسر عاد للعب بعد إصابة صعبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة بورتون ألبيون في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وكان الفريق قد فاز ذهابًا بتسعة أهداف دون رد.

وأكد المدرب بيب جوارديولا على تواجد المدافع بنجامين ميندي ضمن قائمة الفريق المسافرة لخوض اللقاء، بعد غيابه عن اللعب منذ 21 ديسمبر الماضي للإصابة.

كما أوضح المدرب الإسباني أن إيلكيم مانجالا لن يلعب وسيتم حل موضوع انتقاله خلال الأيام القادمة، مضيفًا حول اللقاء والتشكيل "اللاعبون الذين لعبوا كثيرًا لن يلعبوا غدًا، سيحصلون على راحة، وفي المقابل سيلعب أولئك الذين لعبوا مباريات أقل أو العائدون من الإصابة".

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"ميندي سيتواجد مع الفريق لكنه قد يبدأ من مقاعد البدلاء. مانجالا لن يلعب، لا أعرف موقفه من سوق الانتقالات، إن لم يُغادر سيبقى معنا. فينسينت كومباني ليس على ما يُرام، إصابة بسيطة ولا أعلم متى سيعود".

أضاف حول حارس المرمى الشاب أريجانيت موريتش "موريتش لاعب كبير يمتلك قدرات هائلة، نحن نثق به. لا يخاف اللعب حتى في اللحظات الصعبة. غدًا ستكون فرصة له لإظهار قدراته جيدًا".

المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ كان قد أعلن أن الثنائي كيفين دي بروينه وفيل فودين سيُشاركا في المباراة، وأكد كذلك أنه سيمنح الفرصة لعدد من الشباب لكن دون أن يُحدد العدد أو الأسماء.