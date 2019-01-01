ميندي: ريال مدريد كان حلم طفولتي

كيف حقق ميندي حلمه باللعب لريال مدريد؟

قال الظهير الدولي الفرنسي فيرلان ميندي نجم نادي ريال مدريد إن الانتقال إلى الفريق الملكي كان بمثابة حلم طفولته الذي تحقق الصيف الماضي.

وانتقل ميندي إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من أولمبيك ليون في صفقة كلفت خزائن الفريق الملكي حوالي 50 مليون يورو.

وبعدما تعاقد معه ريال مدريد بطلب شخصي من مواطنه المدرب زين الدين زيدان، حظي ميندي بأدوار كبيرة كأساسي في كثير من الأوقات خلال الموسم الحالي.

وحول ذلك، قال ميندي في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد إن الانتقال إلى الفريق الملكي كان حلمًا له منذ بدأ ممارسة كرة القدم.

وأضاف: "انتقالي إلى ريال مدريد لم يكن مجرد صفقة انتقال، بل كانت خطوة للأمام بالنسبة لمسيرتي، وحلم طفولتي الذي تحقق بعد سنوات من العمل"

وتابع: "أعمل في الوقت الحالي من أجل تقديم كل ما لدي والتطور أكثر والاستفادة من المدرب زين الدين زيدان وهذه المجموعة المثالية من اللاعبين"

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يذكر أن فيرلان ميندي قد قدم أداء مميزًا مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، ما جعله يشارك كأساسي في كثير من الأوقات على حساب البرازيلي مارسيلو.