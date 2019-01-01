ميليك يحقق إنجازاً في دوري أبطال أوروبا لم يحدث منذ عام 2013

لاعب نابولي كان قريباً من تحطيم رقم إبراهيموفيتش

حقق البولندي أركاديوش ميليك، لاعب نابولي رقماً مميزاً مع فريقه أمام جينك مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب نابولي مع جينك البلجيكي، في ختام دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

ميليك نجح في تسجيل هاتريك لفريقه اليوم، في أقل من 38 دقيقة، ليصبح هذا أسرع هاتريك في البطولة منذ عام 2013.

وفي ذلك الوقت سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هاتريك مع باريس سان جيرمان في شباك أندرلخت البلجيكي في 36 دقيقة.

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وتشير النتيجة إلى تقدم فريق الجنوب الإيطالي، بثلاثة أهداف دون رد بعد مرور 65 دقيقة من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن بهذه النتيجة، يضمن نابولي الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية رفقة ليفربول.