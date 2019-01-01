ميليك: أنشيلوتي لا يتحمل وحده ما يحدث لنابولي

المهاجم البولندي يدافع عن المدرب السابق للفريق الإيطالي

اعترف أركاديوش ميليك مهاجم نابولي، أن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق السابق، لا يتحمل الأزمة التي مر بها النادي هذا الموسم وحده، مؤكداً تحمل اللاعبين المسؤولية أيضاً.

نابولي أعلن إقالة أنشيلوتي الأسبوع الماضي، بعد أقل من عامين قضاهما بالفريق بسبب النتائج السيئة، ليقوم بتعيين الإيطالي جينارو جاتوزو بدلاً منه.

ميليك قال في تصريحات صحفي:"لا أريد العودة بالحديث كثيراً عن أنشيلوتي، ولكن الجميع قام بالعديد من الأخطاء في الفترة الأخيرة وليس المدرب وحده".

وأضاف:"لم أمر بمثل هذه اللحظات منذ وصولي لنابولي، موقعنا بالدوري ليس طبيعياً ويجب العمل على تحسينه في أقرب وقت ممكن".

وتابع:"نحتاج لتحسين النتائج والسير خلف جاتوزو والعمل بكل ما لدينا من أجله، لأنه يمتلك شخصية قوية والعديد من الأفكار الواضحة".

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وخلال حديثه حدد المهاجم البولندي، احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإيطالي، كهدف رئيسي للفريق من أجل ضمان التواجد بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

يذكر أن نابولي وقع في مواجهة نارية بدور الـ16 هذا الموسم، حيث وقع أمام نظيره الإسباني برشلونة، ليؤكد ميليك احترام الفريق الكتالوني نافياً دخول المباراة بأي مشاعر خوف أو رهبة.