ميليتو: مورينيو من أفضل المدربين على الإطلاق

عام واحد وتعلمت منه الكثير..

نعت دييجو ميليتو، أسطورة إنتر، مدربه السابق جوزيه مورينيو بـ"أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم"، مشددًا على أنه تعلم منه الكثير خلال فترة عملهما سويًا.

وكان ميليتو والمو قد عملا لمدة موسم واحد لكنه الموسم الأعظم في تاريخ إنتر، حيث تمكن النيراتزوري حينها من تحقيق الثلاثية التاريخية وكان الأرجنتيني أحد أبرز عوامل هذا الإنجاز الكبير.

ميليتو في تصريحات صحفية قال "مورينيو؟ إنه ظاهرة واستثنائي حقًا، إنه أحد أفضل المدربين على الإطلاق. لقد تعلمت الكثير منه في عام واحد فقط خاصةً فيما يتعلق بإدارة المجموعة.".

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كما أضاف "لديّ العديد من الحكايات لأرويها عن أحد أفضل المواسم في تاريخ النادي وفي مسيرتي لكن ليس لديّ واحد منهم لأحكيه بصورة علنية.".

"ماذا قال مورينيو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا؟ كانت الأمور هادئة، سادت حالة من التوتر في غرف خلع الملابس ولكن مورينيو هدأنا."

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كما تطرق ميليتو للحديث حول لاوتارو مارتينيز، مواطنه ومهاجم إنتر الحالي، حيث قال "لقد أرسلت له أسأل عن صحته في هذا الأيام، لدينا علاقة رائعة.".

وأتم "رأيته يكبر، تدرب معنا في راسينج وهو صغير عام 2014، يُسعدني أن أرى نموه المستمر. إنه فتى استثنائي ينتج من نظام الأرجنتين الاستثنائي، تمامًا من رودريجو ديل بول وخوان موسو.".

يذكر أن الدوري الإيطالي وكرة القدم العالمية بشكل عام في حالة تعليق تام بسبب تفشي فيروس كورونا، ويخضع إنتر ومارتينيز جزءًا منه إلى حجر صحي خشية أن تكون العدوى قد نُقلت إلى أحد الأعضاء.