ميلنر يتحدث عن خطوته المقبلة بعد الرحيل عن ليفربول

هل يعود إلى المكان الذي بدأ فيه؟

أكد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أن كل الخيارات مفتوحة على مصرعيها أمامه فيما يتعلق بمستقبله، معتبرًا أن استمراره داخل الريدز ليس مؤكدًا، وأن العودة إلى الفريق الذي بدأ فيه، ليدز يونايتد، قد تكون خطوته المقبلة.

وينتهي عقد ميلنر في الأنفيلد مع نهاية هذا الموسم، وحتى الآن لم يتفاوض مسؤولو الليفر معه من أجل التجديد، مما قد يعني انتقاله مجانًا إلى أي فريق في الصيف.

في الوقت نفسه، فقد أعلن ميلنر في أكثر من مناسبة عن رغبته في الاستمرار داخل ليفربول، وقد ألمح يورجن كلوب، مدرب بطل أوروبا، إلى أنه يسعى للحفاظ على لاعبيه الخبراء أمثال ميلنر، مما قد يعني استمراره مع كتيبة المدرب الألماني.

ميلنر تحدث للصحافة حول الأمر وقال "أنا منفتح على أي شيء. سأكون مهتمًا بالسفر للخارج وتجربة دوري جديد وأسلوب كرة قدم جديد، وأيضًا أسلوب حياة جديد. ولكن هذه الأمور تعتمد على أسرتي ومتطلباتها.".

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"بعد الاعتزال سأكون مهتمًا بالتدريب بدلًا من الإعلام، أرى الناس يذهبون إلى مجال النقد في أغلب الأوقات، ولكنني أرى أنه سيكون من العار ألا أنقل خبراتي الكبيرة كلاعب إلى اللاعبين الشباب في كرة القدم."

وعن العودة إلى ليدز، أجاب صاحب الـ33 عامًا "حسنًا، نعم أنا من مشجعي ليدز وأتمنى لهم الأفضل دائمًا. في اللحظة الراهنة أنا بطل أوروبا مع ليفربول ولا يمكنني أن أقول نعم أو لا، أنا لا أعرف شيئًا عن ماذا سيخبئ لنا المستقبل.".

"سيكون من المدهش أن ألعب في ليدز، ولكن لم يتحدث معي أحد في هذا الأمر على الإطلاق من النادي في هذا الصدد."

وأتم "يتحدث الناس عن عمري وأنني مستمر وأن بمقدوري الاستمرار لمدة أطول في ليفربول، لكنني أعتقد أنني لست نموذجيًا من الناحية البدنية بالنسبة إلى عمري.".

الجدير بالذكر أن ميلنر قد شارك هذا الموسم في 19 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، وقد سجل ثلاثة أهداف، ويحلم ميلنر بأن يساهم في أن يُعيد لقب البريميرليج إلى خزائن الريدز في هذا الموسم قبل أن يرحل.