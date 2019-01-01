كأس العالم للسيدات
الانتقالات

ميلان يوجه أنظاره نحو لاعب ليفربول

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
الروسونيري يسعى لتعزيز الصفوف
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان مهتم بالتعاقد مع ديان لوفرين، قلب دفاع ليفربول والمنتخب الكرواتي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

لوفرين، 30 عاماً، فقط مركزه أساسياً في تشكيلة الريدز خلال الأشهر الماضية بعدما فضل عليه مدربه يورجن كلوب جويل ماتيب لمزاملة فيرجيل فان دايك.

وذكر "جيانلوكا دي مارزيو"، الصحفي في "سكاي"، إن ميلان استفسر من ليفربول حول مدى إمكانية ضم المدافع الكرواتي المخضرم.

اختيارات المحررين

ميلان يُحاول قرصنة "صفقة إنتر" الجديدة

وأشار التقرير أن ميلان يعول على رغبة اللاعب في الرحيل حال استمراره احتياطياً، ويريد معرفة ما هي الصيغة والمبلغ المطلوب للتعاقد معه.

ورحل عن ميلان مدافعه كريستيان زاباتا بعد انتهاء عقده، وقالت تقارير إن الفريق في مفاوضات مع جيانلوكا مانشيني، مدافع أتالانتا.

ميلان الموسم المقبل سيلعب بالدوري الأوروبي بعدما احتل المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإيطالي.

إغلاق