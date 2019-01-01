ميلان يقترب من ضم نجم وسط ساسولو ومدافع أتلانتا

وكيل أعمال الثنائي تواجد اليوم في ميلانو

فتح نادي ميلان الإيطالي، خطوط اتصال مع نظيره ساسولو من أجل لاعبه ستيفانو سينسي هذا الصيف.

ميلان يبحث عن المزيد من التدعيمات بموسم الانتقالات الحالي، طمحاً في الظهور بمستوى جيد الموسم القادم بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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باولو مالديني القائم بأعمال المدير الرياضي للنادي، يعمل بشكل جدي من أجل التعاقد مع سينسي نجم ساسولو.

ووفقا لشبكة "سكاي" الإيطالية، فإن ميلان يستهدف لاعب آخر وهو جيانلوكا مانشيني مدافع أتلانتا.

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وأوضحت أن بيبي ريسو وكيل الثنائي، تواجد اليوم الثلاثاء بمدينة ميلانو، لمناقشة انتقالهما للروسونيري.

ومن المتوقع أن يصل سعر مانشيني حوالي 15 مليون يورو، وربما تزيد قيمة سينسي عن هذا المبلغ بقليل.