ميلان يقترب من التعاقد مع حارس بورنموث بيجوفيتش

الروسونيري يريد تعويض حارسه رينا

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب ميلان الإيطالي، من التعاقد مع أسمير بيجوفيتش حارس مرمى بورنموث.

وتسعى إدارة الروسونيري، لتعويض رحيل حارسها المخضرم بيبي رينا الذي انتقل إلى أستون فيلا.

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ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن ميلان تريد التعاقد مع الحارس صاحب الـ 32 عاماً، على سبيل الإعارة خلال الفترة القادمة.

وقضى بيجوفيتش، النصف الأول من الموسم معاراً لنادي كارباج في أذربيجان، ويتبقى له في عقده مع بورنموث 18 شهراً.

ومن جانبه أكد مدرب برنموث احتمالية خروج حارسه على سبيل الإعارة من جديد، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي يعد فرداً من أفراد النادي ويتدرب بشكل جيد.

وانضم الحارس البوسني، إلى بورنموث في 2017 قادماً من تشيلسي، ليشارك مع الفريق منذ ذلك الحين في 62 مباراة.

ويحتل ميلان المركز التاسع من ترتيب السيري آ برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن بارما صاحب المركز الثامن.