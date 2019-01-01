ميلان يفتقد لخدمات سوسو في مواجهة لاتسيو بسبب الإصابة

منقذ ميلان في المباراة الأخيرة يغيب عن مواجهة لاتسيو

خرج سوسو لاعب ميلان، رسمياً من قائمة فريقه التي ستواجه لاتسيو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

ويعاني الجناح الإسباني من إصابة في العضلة الضامة، بينما سيغيب زميله موساشيو أيضاً بسبب الإصابة.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لمباراة الليلة على النحو التالي:

ميلان - لاتسيو | مواجهة الحسد بين الروسونيري والبيانكوتشيلستي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالابريا – دوراتي – رومانيولي – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: باكيتا – بن ناصر – كرونيتش – كاستييخو - تشالهان أوجلو.

خط الهجوم: بيونتيك.

ميلان يدخل اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن بارما صاحب المركز التاسع.

على الجانب الآخر لاتسيو يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.