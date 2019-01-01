ميلان يُعيد فتح محادثاته مع اكتشاف كوبا أمريكا

لكنه يبقى الخيار الثاني للمدرب

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة ميلان لم تغلق الباب في وجه نجم كوبا أمريكا إيفرتون سواريس، وذلك رغم توقف المفاوضات مع إدارة ناديه جريميو منذ فترة.

وبحسب ما ذكره الصحفي دي مارزيو التابع لشبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية، فإن إدارة الروسونيري ما زالت تفكر في التعاقد مع الشاب البرازيلي، لكنه يبقى الخيار الثاني بالنسبة للمدرب ماركو جيامباولو، الذي يضع لاعب أتليتكو مدريد أنخيل كوريا، على رأس قائمة المطلوبين قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وقال نفس المصدر، إن مبالغة الهنود الحمر في شروطهم المادية، بالتمسك بالحصول على ما يقرب من 50 مليون يورو نظير بيع كوريا، قد يُجبر النادي الإيطالي على التفكير في صاحب الـ23 عامًا، الذي كشف في تصريحات سابقة في فصل الصيف، عن رغبته في ارتداء قميص شياطين "سان سيرو".

حال الأندية التي تريد التعاقد مع نيمار 😅 pic.twitter.com/3R3h9pOqQc — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

في الوقت ذاته، أشار الصحفي إلى أن عملية التوقيع مع نجم كوبا أمريكا لن تكون مفروشة بالورود، وذلك لتشابه موقفه مع نيمار جونيور، بتحكم 3 شركات في حقوقه في اللعب، وهو ما سيكبد النادي الإيطالي ما لا يقل عن 40 مليون بعملة القارة العجوز لإتمام الصفقة، وذلك قبل أقل من أسبوع على غلق الميركاتو الصيفي.