ميلان يعلن غياب لاعبه لأربعة أشهر بسبب الإصابة

الروسونيري سيفتقد خدمات مدافعه أربعة أشهر

أعلن نادي ميلان الإيطالي، غياب مدافعه ليو دوارتي، لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب إصابة في الكاحل.

دوراتي الذي انضم إلى صفوف الروسونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بدأ يدخل في أجواء المشاركات مع فريقه حيث شارك في أربع مباريات خلال آخر 7 خاضهم الفريق.

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وأكد النادي الإيطالي اليوم، في بيان صادر له أن اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، خضع لعملية جراحية في كاحله الأيسر مما يجعله يغيب عن الملاعب أربعة أشهر تقريباً.

وفي سياق متصل إصابة المدافع البرازيلي، ستجعل إدارة ميلان تعجل في التعاقد مع مريح ديميرال من يوفنتوس لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويستعد ميلان، لمواجهة بارما عصر الأحد القادم في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.