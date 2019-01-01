ميلان يصارع روما للتوقيع مع تايسون لاعب شاختار

صراع إيطالي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد دييجو دورنيليس، محامي اللاعب البرازيلي تايسون لاعب نادي شاختار الأوكراني، أن نادي ميلان دخل في دائرة المهتمين بالتعاقد مع موكله.

وقال دورنيليس في تصريحات تلفزيونية: "ميلان مهتم بالتعاقد مع تايسون، لقد أرسلوا بالفعل عرضاً رسمياً له وتم رفضه، نحن في انتظار عرضاً جديداً".

وتابع: "اللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 30 مليون يورو، ويبدو أن شاختار لن يبيعه بأقل من هذا المبلغ".

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واعترف وكيل اللاعب، في وقت سابق بوجود اهتمام من روما بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 31 عاماً.

ولعب متوسط الميدان البرازيلي حتى الآن مع شاختار أربع مباريات في الدوري الأوكراني، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.