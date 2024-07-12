هل تغري العروض الخليجية ميلان بالاستغناء عن ياسين عدلي؟

"إنه فتى ذكي للغاية، يعرف أنه يتعين عليه العمل بجهد أكبر من زملائه الآخرين، ليتناسب مع فلسفة فونسيكا في اللعب".. هكذا أشارت تقارير إيطالية إلى تحدٍّ كبير ينتظر الفرنسي ياسين عدلي، من أجل إثبات موقعه مع ميلان، في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد باولو فونسيكا، ليقود دفة الفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وفي خضم هذا التحدي، كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، عن وجود اهتمام من قِبل دوري روشن السعودي، بالتعاقد مع ياسين عدلي، لاعب وسط ميلان، دون الكشف عن هوية النادي، فيما أبدى مسؤولو نادي السد القطري، رغبة في ضم اللاعب الجزائري الذي يرتبط مع الروسونيري بعقد حتى صيف 2026.

وأوضح التقرير أن باولو فونسيكا، في أولى حصة تدريبية، أعطى مساحة كبيرة للعمل التكتيكي على أرض الملعب، لفهم كيفية تصحيح الأخطاء واللاعبين الذين ينبغي له التركيز عليهم، فيما كان ياسين عدلي أكثر اللاعبين تقدمًا، والذي عرض بالفعل جاهزيته الكاملة للمدرب الجديد، من أجل الاعتماد على جهوده في الموسم المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع إدراك عدلي بأن الارتباط بالبيئة يفوق أي تفكير حول المساحة التي قد تكون متاحة له في الموسم الجديد، فإن فرص اللاعب في تغيير القميص الأحمر والأسود تعد صعبة بالاستناد إلى رغبة اللاعب، في ظل متابعة ميلان للنمو الهائل الذي حققه ياسين في مستواه، إلا أن إدارة النادي قد تحدث تغييرًا في دفة الحديث حول مستقبله، بالاستماع إلى العروض الخليجية المُقدمة، فيما تبقى الكلمة الأخيرة للجزائري الذي يرغب في البقاء مع ناديه الإيطالي.

ويعد نادي ميلان، ثالث تجربة احترافية لياسين عدلي، بعد باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي، حيث كان الجزائري محل ثقة بيولي، الذي منحه فرصة المشاركة في 33 مباراة بكافة المسابقات، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.