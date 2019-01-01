ميلان يُخطط للتخلي عن بياتيك من أجل إبراهيموفيتش

خطة واعدة وذكية يبدو..

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن عزم إدارة ميلان الاستغناء عن مهاجمها الحالي كريستوف بياتيك من أجل التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إبراهيموفيتش كان قد أعلن أنه لن يجدد عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي، ليرتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإيطالي ويكون ميلان هو أبرز المهتمين، إلى جانب شائعات عن اهتمام من بولونيا ونابولي.

وحسبما أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" المقرب من الدوائر الإيطالية، فإن ميلان يسعى إلى إعارة بياتيك في الشتاء مع ضم إبرا بعقد سيمتد لمدة 6 أشهر فقط، على أن تحدث تغيرات أخرى في الصيف.

صاحب الـ 38 عامًا سيُكلف خزائن الميلان في الستة أشهر 4 ملايين يورو مما سيحتم على الإدارة التخلص من أحد لاعبيها، وقد وقع الاختيار على الدولي البولندي الذي لم يقدم أداءً جيدًا هذا الموسم وحتى الآن.

بياتيك كان قد انضم إلى ميلان قادمًا من جنوى في يناير الماضي، وعلى الرغم من أنه سجل 9 أهداف الموسم الماضي بقميص الروسونيري، لكنه هذا الموسم فشل في التسجيل خلال 12 مباراة سوى في ثلاث مناسبات فقط ليضطر ستيفانو بيولي لإجلاسه على دكة البدلاء.

ويبدو أن جنوى سيُعيد بياتيك من جديد أيضًا، حيث كشفت التقارير أنه الأقرب للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة على الرغم من تطلعه لتجربة في نادٍ أكبر، ففي تصريح له الفترة الماضية تمنى أن تُكلف صفقة انتقاله المستقبلية 60 أو 70 مليون يورو.

في الوقت نفسه، فإن ميلان قد اختار أندريا بيلوتي، مهاجم وقائد تورينو، ليكون خليفة بياتيك في الصيف المقبل، لا سيما وأنه هدف قديم للنادي العريق، حيث كان حديث السوق منذ سنتين قبل أن يُقرر البقاء في تورينو.

بيلوتي سجل حتى الآن 13 هدفًا هذا الموسم ويُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي، كما شبه حجز مكانة أساسية في كتيبة روبيرتو مانشيني بالمنتخب الإيطالي إلى جانب تشيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو.