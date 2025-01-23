القوانين الأوروبية تؤجل الظهور الأول .. ميلان يحسم صفقة كايل ووكر ولكن!

القوانين تعطل بداية ووكر مع ميلان...

يقترب نادي ميلان، من الإعلان عن التعاقد مع كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة مع فريقه الجديد بشكل مباشر.

ويستعد ميلان للحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، على سبيل الإعارة مقابل 4.2 مليون جنيه إسترليني، حتى نهاية الموسم مع وجود خيار شراء في العقد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ووكر، لن يتمكن من المشاركة مع ميلان، قبل الشهر المقبل بسبب اللوائح التي تم فرضها بعد خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي.

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وأشار التقرير إلى أن ووكر، يخضع للفحص الطبي مع الروسونيري، اليوم الخميس، قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، وسيلتقي اللاعب مع زملائه الجدد في مران غد الجمعة.

وبسبب عدم حصول اللاعب الإنجليزي، على الأوراق وتصاريح الإقامة، لن يتمكن من المشاركة مع ميلان، أمام بارما، يوم الأحد في الدوري الإيطالي، أو في دوري أبطال أوروبا، ضد دينامو زغرب، يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا للتقارير الإيطالية، فإن الظهور الأول لكايل ووكر، مع الروسونيري، قد يكون أمام الغريم، إنتر، في ديربي الغضب، يوم 2 فبراير المقبل على ملعب سان سيرو، في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.