ميلان يحسم الأمر رسميًا .. جيرو ضمن حراس أبطال إيطاليا!

النادي الإيطالي يقرر إدراج جيرو ضمن حراس مرماه.

في موقف غريب قام نادي ميلان بوضع النجم الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجمه في قائمة حراس المرمى الخاصين بالفريق خلال الموسم الجاري.

جاء هذا عبر صفحة اللاعبين في الموقع الإلكتروني لميلان، بعد ساعات من موقف اللاعب الفرنسي البطولة في مواجهة جنوى في الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد حقق فوزًا غاليًا على جنوى بهدف في الوقت القاتل لكريستيان بوليتشيتش قبل أن يتعرض حارسه مايك مانيان للطرد عقب أن استنفذ الفريق كافة التبديلات.

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وقرر جيرو بعدها أن يتدخل ويصبح "رجل كل المناسبات" كما وصفه حساب ميلان على منصة إكس، ويقف كحارس مرمى فيما تبقى من المباراة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام النادي الإيطالي بطباعة اسم جيرو على قميص أخضر يخص حراس المرمى ووضعه في متجره متاح للبيع.