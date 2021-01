ميلان ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ميلان 1 × 3 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

90+5' نهاية المباراة بفوز يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

89' لا جديد في المباراة بعد هدف يوفنتوس الثالث، والحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

85' هدوء نسبي في المباراة، ونهاية المباراة إكلينيكيًا، وسط محاولات يائسة من الروسونيري للعودة ولكن دون جدوى.

80' عشر دقائق على نهاية المباراة، ومحاولات من لاعبي ميلان للعودة إلى المباراة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الضيوف.

76' جوووووووووووووووول الهدف الثالث ليوفنتوس، عن طريق ماكيني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كولوسيفسكي من الجانب الأيمن.

72' أووووه دوناروما يتألق ويتصدى لفرصة خطيرة، من ماكيني لاعب يوفنتوس الذي وصلت له كرة عرضية من الجانب الأيسر أرسلها رونالدو، وسددها ماكيني ولكن دوناروما يتصدى بثبات.

66' سيطرة من ميلان بحثًا عن هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى يوفنتوس الذي يعتمد على الهجمات المرتدة.

61' جوووووووووووووووووول هدف ثاني ليوفنتوس، عن طريق كييزا، بعد استلامه كرة طولية من مشارف الجانب الأيمن للملعب توغل بها وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

56' فرصة هدف محقق ضائعة من يوفنتوس، بعدما وصلت كرة عرضية من الجانب الأيسر، إلى رامزي الغير مراقب داخل منطقة جزاء ميلان، ولكن اللاعب الويلزي يسددها وترتطم في الشباك الخارجية لمرمى دوناروما.

50" مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، وميلان يضغط بحثًا عن الهدف الثاني.

48' أووووووه التهديد الأول في الشوط الثاني، عن طريق ميلان بتسديدة قوية من دالوت من خارج منطقة الجزاء، ولكن تشيزني يبعدها إلى ركنية.

46' والآن مع بداية الشوط الثاني للمباراة.

45' نهاية الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي بين ميلان ويوفنتوس بهدف لكل فريق.

42' أووووووه محاولة قوية من يوفنتوس لخطف هدف التقدم من جديد، بتسديدة قوية من رامزي بعد تمريرة أرضية من الجانب الأيسر ولكن دوناروما يتصدى لها بسهولة.

41' جوووووووووول ميلان يسجل هدف التعادل بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد عن طريق كالابريا من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ليا.

36' ميلان يستفيق في الدقائق الأخيرة، ويضغط بقوة بحثًا عن هدف التعادل، مع تألق تشيزني الذي تصدى لتسديدتين خطيرتين في هجمة واحدة عن طريق هاكان أوغلو.

30' مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء، ولازالت النتيجة تشير إلى تقدم البيانكونيري بهدف دون رد سجله كييزا.

28' ميلان كان قريب من التعادل عن طريق لياو الذي استلم تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء، توغل بها ويسدد تسديدة قوية ولكن تشيزني يتصدى بثبات يحولها إلى ركلة ركنية.

24' طوفان هجمات يوفنتوس يستمر، مع كييزا، الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن دوناروما تصدى لها بنجاح، وسط عتاب من رونالدو لزميله بسبب عدم التمرير له.

19' جوووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح يوفنتوس، بتوقيع كييزا، بعد استلامه تمريرة سحرية من ديبالا توغل بها إلى منطقة جزاء الروسونيري وأطلق تسديدة أرضية قوية سكنت الشباك.

15' أووووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن، ارتباك في دفاع ميلان بعد ركنية من الجانب الأيسر، ووصلت الكرة إلى كييزا الذي سدد تسديدة قوية ولكنها ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى أصحاب الأرض.

9' تسديدة من رابيو، بعد تمريرة ديبالا، ولكن تعلو مرمى ميلان وتمر بسلام.

7' الرد جاء سريعًا من لاعبي ميلان، واستفاقة قوية، وهدد كاستييخو مرمى الضيوف بتسديدة قوية أبعدها تشيزني إلى ركنية.

2' التهديد الأول في المباراة من نصيب يوفنتوس، عن طريق ديبالا الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها دوناروما بثبات.

والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب أندريا بيرلو، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - فرابوتا

كييزا - رابيو - بينتانكور - رامزي

رونالدو - ديبالا

تشكيل ميلان:

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-2-3-1

دوناروما

ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيير - دالوت

فرانك كيسي - كالابريا

بيتر هاوجي- هاكان تشالهان أوغلو- كاستييخو

لياو

🔥 #MilanJuve 🔥

🆕 @davidecalabria2 starts in the unusual role of midfielder

