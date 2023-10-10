ميلان وأتالانتا جاهزان .. نابولي وفيورنتينا يرفضان خوض السوبر الإيطالي في السعودية!

هل سيتم إجراء تغييرًا في فرق كأس السوبر الإيطالي الذي سيقام في المملكة؟

بعد الإعلان عن موعد إقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض كما هو معتاد السنوات الأخيرة، يدرس أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي، فكرة عدم المشاركة في البطولة الرباعية!

ويُشارك في بطولة السوبر الإيطالي نابولي "بطل الدوري الإيطالي"، إنتر "بطل كأس إيطاليا"، لاتسيو "وصيف الدوري الإيطالي"، فيورنتينا "وصيف كأس إيطالي".

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أنه بعد تحديد إقام كأس السوبر الإيطالي بنهاية يناير المقبل، جعل دي لورينتيس رئيس نابولي يشعر بالقلق، لأن هذا الوقت سيتصادف مع دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والذي قد يصل له الفريق.

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ويتضامن نادي فيورنتينا هو الآخر مع نابولي، ويفكر في عدم خوض كأس السوبر الإيطالي في الرياض، حيث سيتم استبدالهما بأصحاب المركز الذي يُليهما في الترتيب، أي ميلان وأتالانتا، الجاهزان للمشاركة دون أي مشكلة.

وستقام كأس السوبر الإيطالي خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير 2024 في الرياض، حيث تم تأجيل موعده لمدة أسبوعين، حيث ستقام مباراتي نص النهائي يوم 21 و 22 يناير، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 25 من نفس الشهر.