ميلان ونابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ميلان ونابولي في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي

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15' أووووووووووووه فرصة خطيررررررة لنابولي، تمريرة رائعة للبولندي زيلينسكي الذي تمركز بشكل رائع بين قلبي دفاع ميلان، وسدد الكرة ولكن دوناروما يتألق يتصدى لها

13' أولى محاولات نابولي في المباراة، تسديدة من إنسيني ولكن دوناروما يمسك بالكرة بسهولة

10' انطلاقة رائعة من ثيو هيرنانديز، الذي يمرر الكرة إلى تونالي الذي يحاول تسديدها مقوسة في الزاوية اليسرى لأوسبينا، ولكن الكرة بعيدة عن القائم

6' ميلان بدأ يستحوذ على الكرة

3' أوووووه فرصة خطيرة لميلان، بينية رائعة من كيسي إلى لياو ولكن أوسبينا يخرج من مرماه، ينقذ الموقف ويتحصل على ضربة حرة

ميلان يعاني من غياب لاعبين كثيرين للإصابة مثل رومانيولي وبن ناصر وغيرهم، ولكنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة الضغط على الإنتر الذي لا يتوقف عن الانتصارات

انطلاق المباراة

تشكيل ميلان

يبدأ المدرب بيولي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



دوناروما

هيرنانديز - توموري - جابيا - دالوت

كيسي - تونالي

كرونيتش - تشالهانوجلو - كاستيخو

لياو

تشكيل نابولي

يبدأ المدرب جاتوزو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



أوسبينا

هيساي - كوليبالي - ماكسيموفيتش - دي لورينزو

زيلينسكي - ديمي - رويز

إنسيني - ميرتينز - بوليتانو

يسعى الروسونيري لمواصلة الضغط على الإنتر من أجل تقليل الفارق مع المتصدر إلى ست نقاط، وفي المقابل سيحاول البارتينوبي تحقيق الفوز من أجل التواجد في المربع الذهبي، خاصًة وأنه يبتعد عنه حاليًا بفارق 5 نقاط ولكنه لعب مباراتين أقل من أتالانتا وروما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ميلان ونابولي التي ستقام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب سان سيرو.