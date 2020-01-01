ميلان ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الجولة 31 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي يستضيفها ملعب سان سيرو..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ميلان 0 × 0 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.. إبرا أحرز هدفًا وتم إلغائه ويوفنتوس كان أقرب للتسجيل في المجمل.. نلتقي في الشوط الثاني..

45' جوووووووووووووووووووول! إبراهيموفيتش يحرز المقدمة لميلان.... لكن؟؟! تقنية الفيديو ترفض الهدف وتحتسب الكرة تسلل.

44' هيجواين كاد يدرك هدف المقدمة ليوفنتوس، تمريرة رونالدو له داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة أرضية رائعة لكن دوناروما يتصدى لها ببراعة شديدة.

37' ركنية تأتي على رأس رونالدو ثم ترتطم بزلاتان كادت أن تدخل في شباك دوناروما!!

35' فررررررررررررررصة خطيرة ليوفنتوس! رابيوت يمرر الكرة لدانيلو على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليُسرى ويطلق قذيفة لكن رأس سيمون كايير تنقذ الكرة قبل الدخول للشباك!

30' مطالبات بركلة جزاء ليوفنتوس بعد ركلة حرة من بيانيتش لعبها عرضية ورفع زلاتان إبراهيموفيتش قدمه وارتطمت برأس رونالدو، لكن الحكم لم يحتسبها وكذلك تقنية الفيديو.. التعادل السلبي لا يزال قائمًا..

22' باكيتا يخترق من الجبهة اليسرى ويمرر الكرة لإبراهيموفيتش الذي يسددها أرضية قوية لكن تألق من تشيزني مجددًا يمنع التقدم لميلان.

20' الفرصة الأولى من زلاتان، تسديدة من على خدود منطقة الجزاء لكن تشيزني يمسك بها، ميلان يتحسن تدريجيًا.

13' تسديدة قوية جدًا من رابيوت ولكنها تعلو المرمى.. يوفي الطرف الأفضل حاليًا والأقرب للتسجيل.

11' رووووووووووووووونااااااااااااالدوووووووو! الدون يخترق من الجبهة اليسرى ويطلق قذيفة مدوية تأتي على بعد أمتار من القائم وتتحول لركنية.

7' فرررررررررصة خطيرة ليوفنتوس، ركلة حرة من الجبهة اليُمنى رفعها بيرنارديسكي ومرت من الحارس دوناروما لكنها لم تلامس رأس بونوتشي! هدف محقق ضائع للضيوف.

5' الفرصة الأولى لميلان.. تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من باكيتا ولكن تشيزني كان لها بالمرصاد.

3' حتى الآن الاستحواذ لمصلحة ميلان مع تراجع واضح ليوفنتوس، لكن هذا الاستحواذ لم يسفر حتى الآن عن أي فرص خطيرة لأصحاب الأرض.

1' صافرة البداية، يوفنتوس من أجل زيادة الفارق مع لاتسيو لـ10 نقاط وشبه ضمان اللقب، وميلان من أجل مواصلة النتائج الجيدة.. من سينتصر في النهاية؟

تشكيل يوفنتوس:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - دانيلي روجاني - خوان كوادرادو

بينتانكور - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيوت

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجوايين - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: ماركو أوليفيرا - دوجلاس كوستا - كارلوس بينسوليو - سيموني ماوتوري - لوكا كوكولو - جورجيو كيليني - بلايز ماتويدي - أليكس ساندرو - جيانلويجي بوفون - آرون رامسي

تشكيل ميلان:

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيار - أندريا كونتي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

أليكسيس ساليمايكيرس - لوكاس باكيتا - أنتي ريبيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

البدلاء: رافاييل لياو - أسمير بيجوفيتش - ماتيو جابيا - بينافينتورا - لوكاس بيليا - دانييل مالديني - دافيدي كالابريا - أنطونيو دوناروما - رادا كرونيتش - دييجو لاكسيت

Here's the line-up to take on the Bianconeri

Let's fight! 👊🔴⚫



Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri

Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P — (@acmilan) July 7, 2020

وسيدخل البيانكونيري المباراة بدافع تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن ملاحقه لاتسيو، وذلك بعد أن تغلب في الجولة الماضية على تورينو في الديربي.

بينما سيسعى ميلان إلى الحصول على نتيجة إيجابية بغرض تأمين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، حيث يحتل المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي ولا يريد فقدانه.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في الجولة 31 من الدوري الإيطالي..