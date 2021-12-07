ميلان ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

ميلان 1 × 1 ليفربول

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52' تسديدة من صلاح ولكن مانيان يمسك بالكرة

50' كيسي يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع تسيمكاس، مطالبات بركلة جزاء من لاعبي ميلان ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين ميلان وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' تسديدة من أوريجي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى ميلان

37' أوووووووووه! ماني يهدر فرصة التقدم لليفربول، أوريجي يحتفط بالكرة بشكل رائع تحت ضغط، يمرر للسنغالي الذي انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة في الشِباك الخارجية

35' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يحرز التعادل لليفربول، تسديدة قوووية من تشامبرلين، مانيان يتصدى لها وترتد إلى صلاح الذي سددها في الشباك

34' تسديدة من تشامبرلين ولكن الدفاع يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

31' أووووووه خطيرة لليفربول، الكرة تصل لماني على حدود منطقة الجزاء، السنغالي يحاول التمرير ولكن تصطدم بالدفاع وتصل إلى أوريجي الذي يسدد! ولكن مانيان يمسك بالكرة

28' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ميلان يحرز هدف التقدم، ركنية للروسونيري تذهب مباشرًة إلى أليسون الذي يصد الكرة، ترتد إلى توموري الذي يسددها في الشباك

27' مرتدة لميلان، الكرة تصل إلى إبراهيموفيتش، السويدي يحاول مراوغة كوناتي والتسديد ولكن الفرنسي يدافع بشكل رائع، ويُخرج الكرة لضربة ركنية

26' ركنية لليفربول، دفاع ميلان يشتت الكرة وماني يحاول تسديدها ولكن الدفاع يعترضها

19' تشامبرلين يلعب الضربة الركنية، الكرة تصل إلى كوناتي الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن القائم الأيمن

19' عرررضية لليفربول من الجهة اليمنى ولكن توموري يشتت الكرة لضربة ركنية

16' مرور أكثر من ربع ساعة دون أي فرصة خطيرة على مرمى الفريقين

13' تعطل اللعب لسقوط رومانيولي وعلاجه، بعد تدخل قوي بينه وبين أوريجي

7' ميسياس يلعب ضربة حرة غير مباشرة لميلان، الكرة تصل إلى نوموري الذي يسددها برأسه ولكن أليسون يمسك بالكرة

6' خطأ لصالح ميلان بعد تدخل قوي من ويليامز على كرونيتش

4' تمريرة من صلاح إلى ويليامز الذي تحرك في العمق، الويلزي يسدد ولكن مانيان يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيمكاس - إبراهيما كوناتي - ناثانيل فيليبس - نيكو ويليامز

تاكومي مينامينو - تايلر مورتون - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - محمد صلاح

⭐ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 ⭐



Your Reds line-up for our final #UCL group stage encounter 👊 #ACMLIV — Liverpool FC (@LFC) December 7, 2021

تشكيل ميلان:

التشكيل| 4-3-1-2

مايك مانيان

ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري - أليسو رومانيولي - بييري كالولو

ساندرو تونالي - فرانك كيسي - رادو كرونيتش

إبراهيم دياز

جونيور ميسياس - زلاتان إبراهيموفيتش

في المقابل، ضمن ليفربول التأهل والصدارة إلى الدور التالي بعد أن فاز في كل مبارياته الماضية، وقرر الفريق بقيادة كلوب إراحة بعض العناصر الأساسية، ولكن الثنائي الخطير ماني وصلاح سيكون حاضرًا.

نجح ميلان في تحقيق فوز مهم على أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية على ملعب واندا ميتروبوليتانو ليُحيي حظوظه في التأهل، ويحتاج الروسونيري إلى الفوز على الريدز مع تعثر بورتو أمام الروخيبلانكوس، لحسم بطاقة الترشح الثانية لصالحه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة ميلان وليفربول، في إطار مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد سان سيرو.