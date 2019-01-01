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80 مليون ميزانية ميلان للصيف وموهبة كالياري أول صفقة

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Getty Images
تعرف على خطة ميلان في سوق الانتقالا الصيفية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حدد إليوت، رئيس نادي ميلان، ميزانية الفريق في الصيف المقبل والتي تُقدر بمبلغ 80 مليون يورو وذلك خوفًا من انتهاك قانون اللعب المالي النظيف.

ميلان فشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا وسوف يخوض مواجهات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" أنّ الروسونيري على استعداد لصرف 80 مليون يورو في سوق الانتقالات المقبلة وسوف يبدأ بمحاولة التعاقد مع نيكولو باريلا من صفوف كالياري.

وأوضحت الصحيفة أنّ إنتر يحاول التعاقد مع اللاعب وقدّم عرضًا مقابل 30 مليون يورو لكن إدارة كالياري ترغب في 50 مليون يورو.

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وسوف تحاول إدارة الروسونيري جلب صاحب الـ 22 عامًا لتعزيز خط الوسط وتطوير الفريق في الموسم المقبل بهدف العودة لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ ميلان حُرم من المشاركة القارية العام الماضي بسبب تراكم الديون قبل التراجع عن القرار.

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