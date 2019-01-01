80 مليون ميزانية ميلان للصيف وموهبة كالياري أول صفقة

تعرف على خطة ميلان في سوق الانتقالا الصيفية

حدد إليوت، رئيس نادي ميلان، ميزانية الفريق في الصيف المقبل والتي تُقدر بمبلغ 80 مليون يورو وذلك خوفًا من انتهاك قانون اللعب المالي النظيف.

ميلان فشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا وسوف يخوض مواجهات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" أنّ الروسونيري على استعداد لصرف 80 مليون يورو في سوق الانتقالات المقبلة وسوف يبدأ بمحاولة التعاقد مع نيكولو باريلا من صفوف كالياري.

بوجبا يُعاني بسبب قيمة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد 💢 pic.twitter.com/X5VmHeHNCY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ إنتر يحاول التعاقد مع اللاعب وقدّم عرضًا مقابل 30 مليون يورو لكن إدارة كالياري ترغب في 50 مليون يورو.

وسوف تحاول إدارة الروسونيري جلب صاحب الـ 22 عامًا لتعزيز خط الوسط وتطوير الفريق في الموسم المقبل بهدف العودة لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ ميلان حُرم من المشاركة القارية العام الماضي بسبب تراكم الديون قبل التراجع عن القرار.