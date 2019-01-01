ميلان سيفتقد إلى خدمات كاستييخو أمام يوفنتوس

ميلان يخسر جناحه في مباراة السيدة العجوز

سيغيب صامويل كاستييخو لاعب نادي ميلان جناح الفريق، عن مباراة الروسونيري القادمة أمام يوفنتوس بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، إلى إصابة في مباراة الفريق بالأمس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وخضع كاستييخو إلى فحوصات طبية اليوم، أكدت إصابته في العضلة الأمامية وسيحتاج إلى 10 أيام للتعافي.

وبهذا يغيب اللاعب الإسباني، عن مباراة يوفنتوس المرتقبة، يوم الأحد القادم في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

بيولي: ميلان يتحسن ونسير على الطريق الصحيح

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة نابولي عقب فترة التوقف الدولي يوم 23 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن كاستييخو شارك مع الروسونيري، هذا الموسم في خمس مباريات لم ينجح خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.