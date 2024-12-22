ليس تيو هيرنانديز .. ميلان يستخدم خطة "براهيم" مع ريال مدريد للحفاظ على لاعب الملكي السابق

هل ينجح ميلان في إقناع ريال مدريد بالإبقاء على نجمه الشاب؟

يسعى نادي ميلان لإعادة التفاوض مع ريال مدريد بشأن مستقبل الظهير الأيمن الشاب أليخاندرو خيمينيز، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق الإيطالي، مستغلًا نجاح تجربته مع براهيم دياز النجم المتألق حاليًا مع الميرنجي.

ويُعاني ريال مدريد حاليًا في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد إصابة داني كارباخال بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب مدة طويلة.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن إدارة ميلان تعوّل على العلاقة القوية بين الناديين لتحقيق اتفاق جديد، كما حدث سابقًا مع براهيم دياز، الذي عاد إلى ريال مدريد بعد فترتين ناجحتين في ميلان.

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وأكدت الصحيفة على أن الاحتفاظ بخيمينيز لن يكون سهلاً من جانب ميلان، خاصة وأن ريال مدريد يعاني من نقص في المواهب الشابة المميزة في مركز الظهير الأيمن، حيث يُعتبر أليخاندرو لاعبًا واعدًا يمتلك إمكانيات تؤهله للعب على أعلى المستويات.

في الوقت الحالي، يواصل اللاعب الشاب تألقه مع ميلان، مما يعزز من قيمته ويجعل مستقبله محط أنظار الجميع.

ولعب خيمينيز خلال الموسم الحالي في مباراتين فقط مع الفريق الأول لميلان بالدوري الإيطالي، أمام جنوى ثم هيلاس فيرونا، إذ تم الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر.

يُذكر أن بعض الأخبار قد أشارت إلى أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع النجم الفرنسي تيو هيرنانديز من ميلان، وإعادته مرة أخرى إلى صفوف الميرنجي.