ميلان يحدد خليفة بيولي المحتمل

ميلان يبحث عن الاستقرار

أفادت تقارير في ألمانيا بسعي إدارة ميلان للقيام بتغييرات كبرى على الصعيد الإداري والتدريبي بداية من يناير المقبل بالتعاقد مع رالف راجنيك، مدرب لايبزج السابق.

وعين ميلان ستيفانو بيولي بديلاً لماركو جيامباولو بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم الحالي، ولكن استمرار التراجع على صعيد النتائج لم يتوقف.

وقالت "بيلد" إن إدارة ميلان تريد راجنيك أن يتولى منصباً استشارياً بداية من يناير المقبل من أجل التعرف على أجواء النادي، ثم ينتقل لتولي القيادة الفنية في يونيو.

ويعمل راجنيك حالياً مديراً للقطاع الرياضي لشركة ريد بول التي تملك عدداً من الأندية حول العالم، أشهرها لايبزج في ألمانيا وسالزبورج النمساوي.

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ورُشح راجنيك للعودة للتدريب من جديد عبر بوابة بايرن ميونخ بعد إقالة نيكو كوفاتش، ولكنه فضل الاستمرار في منصبه الحالي.

وسبق لراجنيك أن درب لايبزج، شالكه، هوفنهايم، هانوفر، وشتوتجارت في تجاربه المتعددة مع الكرة الألمانية.

ويلعب ميلان بالجولة المقبلة للدوري الإيطالي أمام أتالانتا في ملعب الأخير بمدينة بيرجامو لحساب الجولة السابعة عشر.