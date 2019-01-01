جاتوزو: باكايوكو؟ سنتحدث خلف الأبواب المغلفة، كلامي لا يُقال عبر التلفاز

المدرب يتحدث عقب الفوز على بولونيا والجدل مع باكايوكو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض جينارو جاتوزو الحديث مطولًا عن حادثة تيمو باكيوكو خلال مباراة ميلان أمام بولونيا في ختام الجولة الـ35 للدوري الإيطالي، مؤكدًا أنه سيتحدث مع اللاعب خلف الأبواب المغلقة.

وكان باكايوكو قد رفض دخول الملعب بدلًا من المصاب لوكاس بيليا بحجة حاجته للإحماء أولًا، وهنا قرر المدرب أن يُشرك خوسيه ماوري ليتعرض للشتم بعبارة مسيئة من جانب اللاعب الفرنسي.

باكايوكو يشتم جاتوزو ويرفض دخول الملعب بدلًا من بيليا

وقد سُئل المدرب عن الحادثة عقب المباراة، فأجاب "ما حدث هو أمر خاص بنا ويحدث في غرفة ملابسنا. لقد طلبت من باكايوكو الاستعداد لكنه أخذ وقتًا طويلًا، ولذا استدعيت خوسيه ماوري".

أضاف "نحن نرتدي قميصًا عريقًا، علي أن أكون صريحًا وفخورًا. لقد انتظرت 7-8 دقائق وهو لم يرتد حتى "حامي القدم" الخاص به. لقد شتمت مدربين سابقين لي في مسيرتي، لكن الأمر انتهى. سنرى، كل شيء متعلق بالاحترام".

"اللاعبون يستطيعون قول أي شيء لي، لكن الأهم ألا يفقدوا الاحترام تجاه زملائهم وأجواء غرفة الملابس. لدينا أولويات أخرى الآن، سنرى في نهاية الموسم، كما تقرير المدرسة، من تصرف بشكل جيد وسيء. أي شخص يستطيع إهانتي على خط الملعب، لكننا سنتقابل وجهًا لوجه في الغرفة ونرى".

"أريد أن أحل هذا الأمر في غرفة الملابس وأن أتحدث بأسلوبي، وهو شيء لا أستطيع فعله على التلفاز. لذا علينا التركيز على الفوز وعدم إهدار الوقت على أمور أخرى".

وبخصوص المباراة، أكد جاتوزو على أهمية النقاط الثلاثة التي أعادت الفريق لقلب الصراع على التأهل لدوري الأبطال، معترفًا في نفس الوقت بأن الأداء لم يكن جيدًا بما يكفي ومضيفًا "نحن لسنا في مستوً ممتاز ونعلم أن علينا العمل بجد، وهو ما نفعله".

يُذكر أن فوز ميلان على بولونيا 2-1 اليوم الإثنين رفع رصيد الفريق إلى 59 نقطة ليبقى على بُعد 3 نقاط من أتالانتا في المركز الرابع.