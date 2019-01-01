ميلان يتحرك نحو جيدسون ومانشيني

ميلان يواصل البحث عن تدعيمات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يواصل ميلان عمله لتدعيم صفوفه الموسم المقبل، وآخر التقارير تشير لاهتمامه بجيدسون فيرنانديس، متوسط ميدان بنفيكا، وجيانلوكا مانشيني، مدافع أتالانتا.

وضم ميلان حتى الآن رادي كرونيتش من إمبولي، بالإضافة لاقترابه من التوقيع مع الجزائري إسماعيل بن ناصر من نفس الفريق.

لاعب وسط ميلان يقترب من مغادرة الفريق

وأوضحت "سكاي" أن باولو مالديني، المدير الرياضي، اتصل بمحامي جيدسون للتعرف على طلباته الشخصية وطلبات ناديه.

وأوضح التقرير أن بنفكيا يطلب 30 مليون يورو للاعب الشاب الذي ينتهي عقده في 2023 مع النادي البرتغالي.

ويركز ميلان جهوده لتدعيم الوسط على جوردان فيريتو، لاعب فيورنتينا، والذي يتنافس معه على خدماته كلاً من روما ونابولي.

وعلى الصعيد الدفاعي، أوضحت تقارير أن ميلان يزاحم روما على خدمات مدافع أتالانتا ومنتخب إيطاليا جيانلوكا مانشيني.

وتقدر تكلفة مانشيني في حدود 25 مليون يورو، ولكن أتالانتا ليس مرحباً بالاستغناء عنه نظراً لخوضه غمار دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويعود ميلان للتدريبات الأسبوع المقبل تحت قيادة مدربه الجديد ماركو جيامباولو.