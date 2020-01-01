انتصار ميلان يمنح إبراهيموفيتش رقمًا تاريخيًا

إنجاز يُضاف إلى إبراهيموفيتش

أصبح زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أسرع لاعب يصل إلى 150 انتصار في الدوري الإيطالي عقب فوز الروسونيري على أودونيزي بنتيجة 3-2.

إبراهيموفيتش عاد إلى الدوري الإيطالي بعد رحيله عن الدوري الأمريكي.

ونجح أنتي ريبيتش وثيو هيرنانديز من تسجيل 3 أهداف ليحقق الفوز على أودونيزي في الدقائق الأخيرة ويهدي الرقم القياسي لزلاتان.

ولعب إبراهيموفيتش 222 مباراة فقط في الدوري الإيطالي بقمصان يوفنتوس وإنتر وميلان حقق فيهم 150 انتصارًا ليتفوق على إستيبان كامبياسو الذي وصل لهذا الرقم بعد 230 لقاء.

ومن بين اللاعبين الحالين، فإن لورينزو إنسيني، لاعب نابولي، وصل إلى 150 انتصارًا بعد 232 مباراة فقط.

222 - Zlatan #Ibrahimovic has just become the fastest player to have won 150 games in the three points for a win era (222 appearances). Ruler.#MilanUdinese #SerieA pic.twitter.com/BgqGn7Dog0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 19, 2020

وبدأ صاحب الـ 38 عامًا مسيرته في الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس في 2004 ليحقق اللقب مرتين قبل هبوط البيانكونيري للدرجة الثانية بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.

ورحل بعدها إلى إنتر قبل الانتقال إلى برشلونة في 2009 ليقضي موسمًا واحدًا ويعود إلى إيطاليا من بوابة ميلان ويحقق اللقب.

جدير بالذكر أنّ زلاتان سجل هدفًا في أول مشاركة له بالدوري الإيطالي أمام كالياري.