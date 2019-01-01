ميلان يُحاول قرصنة "صفقة إنتر" الجديدة

صراع شرس في ميلانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن ميلان يُحاول قرصنة صفقة إنتر الجديدة "نيكولا باريلا".

وكانت جُل المصادر الإيطالية قد أجمعت على توصل إنتر لاتفاق مع لاعب وسط كالياري ليكون هدية الإدارة وتحديدًا بيبي ماروتا للمدرب الجديد أنتونيو كونتي، لكن الاتفاق مع ناديه مازال مفقودًا.

إذ يطلب كالياري 50 مليون يورو للتخلي عن لاعب وسط منتخب إيطاليا، وقد أبدى استعداده لتقليل المبلغ مقابل الحصول على باستوني أو اسبوزيتو لاعبي إنتر الشابين، وهو ما يرفضه ماروتا تمامًا ويرفض كذلك دفع تلك القيمة المالية.

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الصحيفة الصادرة من العاصمة الإيطالية روما أشارت لرغبة ميلان في منح باريلا كهدية لمدربه الجديد ماركو جامباولو، وأكدت جدية النادي في مسعاه، واستعداده لتقديم عرض يتضمن 20 مليون يورو بجانب مهاجمه الشاب باتريك كوتروني.

وأضافت إل كورييري أن الإنتر يبقى متقدمًا خطوة في المفاوضات خاصة لاتفاقه مع اللاعب صاحب الـ21 عامًا، لكن جدية ميلان وتواصله مع كالياري قد يُغير اتجاه الصفقة بصورة مفاجئة.

لاجازيتا ديلو سبورت لم تستبعد من جانبها تدخل باريس سان جيرمان لضم اللاعب، خاصة أن ليوناردو العائد لمنصب المدير الرياضي للنادي الفرنسي كان قد سعي لضم باريلا لميلان في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.