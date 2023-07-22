ميكيل أرتيتا يُوضح موقفه من العروض السعودية لتوماس بارتي

حسم ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال موقفه من العروض السعودية المقدمة لنجم وسط الفريق توماس بارتي، والذي ارتبط كذلك بالانتقال إلى يوفنتوس.
اللاعب الغاني ارتبط بالانتقال للهلال والنصر والأهلي لكن الأخير كان الأكثر جدية في مساعيه للحصول على توقيعه خاصة بعد تعاقد الأول مع روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والثاني مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا.
وتيرة الأخبار حول رحيل صاحب الـ30 عامًا زادت بعد نجاح آرسنال في التعاقد مع ديكلان رايس، لكن أرتيتا أغلق الباب تمامًا وأكد على استمرار بارتي مع المدفعجية للموسم القادم.
إذ قال "لقد أكد لي رغبته بالبقاء معنا في كل مرة تحدثت معه، بالنسبة لي لا يوجد أي شيء حول رحيله على الإطلاق".
وحول مدى إمكانية لعب بارتي ورايس معًا، أضاف "يُمكنهما اللعب معًا وتلك كانت خطتي دائمًا. نحن بحاجة لتحسين جودة الفريق وتطويره، ولذا نحن بحاجة للاعبين يلعبون بجانب بعضهم البعض وكذلك للاعبين في مركز واحد لزيادة التنافسية في الفريق. ذلك أمر كنا نفتقده السنوات الماضية ونريد التحسن فيه، ولذا تعاقدنا مع رايس".
يُشار إلى أن بعض المصادر الصحفية أكدت رفض بارتي الانتقال للدوري السعودي حاليًا وتفضيله الالتحاق بصفوف يوفنتوس حال رحل عن آرسنال.
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