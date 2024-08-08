استئجار نشالين لسرقة نجوم آرسنال .. أحدث صيحات التدريب من أرتيتا!

المدرب الإسباني أثار جدلًا كبيرًا

أحدث ميكيل أرتيتا ثورة في آرسنال وأعاد النادي للمنافسة الشرسة على لقب الدوري الإنجليزي وللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن هذا لا يمنع حقيقة أن أساليب عمله وتدريبه تُثير الجدل والدهشة أحيانًا.

أحدث "صيحات" التدريب من المدرب الإسباني كانت بنصب فخ لنجوم آرسنال بدعوتهم إلى العشاء واستئجار مجموعة من النشالين المحترفين لسرقتهم خلسة.

النشالون قاموا بسرقة هواتف ومحافظ نجوم المدفعجية بالفعل دون أن يشعروا، وفي نهاية العشاء طلب أرتيتا من اللاعبين إفراغ جيوبهم ليكتشفوا اختفاء عدد من الأشياء الثمينة، وهنا كان وقت الحديث عن الدرس الذي أراد المدرب إيصاله لرجاله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أرتيتا، وحسب موقع "The Athletic"، أوضح للاعبيه أن الهدف مما قام به كان جعلهم يُدركون وجوب البقاء في حالة حذر ويقظة دائمًا حتى لا يتعرضون لمثل تلك المواقف السخيفة والصعبة.

ما قام به المدرب قد يكون منح اللاعبين درسًا مهمًا داخل وخارج الملعب، ولكنه وجد اعتراضًا من عديد المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا ما فعله مزعجًا ومحرجًا للاعبين.