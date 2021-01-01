ميكالي: الهلال دائمًا ما يقاتل من أجل جلب اسم كبير عالميًا

مدرب الهلال يتحدث عن أسباب تفوق الهلال آسيويًا

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن أسباب تفوق نادي الهلال في قارة آسيا، متحدثًا عن المزايا التي وجدها داخل النادي الأزرق.

ميكالي تولى مهمة تدريب الهلال بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق للزعيم، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق.

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ميكالي قال خلال تصريحات لشبكة "ESPN": "نادي الهلال هو أحد أكبر الأندية في قارة آسيا، لأنه يتمتع بظروف عمل جيدة للغاية، ويوفر الجودة من أجل التطور وأكثر من ذلك".

المدرب البرازيلي تابع: "الهلال نادي يقاتل دائمًا مع العديد من الفرق، من أجل جلب اسم كبير على الساحة العالمية، فهو لديه مادة بشرية كبيرة".

الهلال يحتل صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، متساويًا مع فريق الشباب برصيد 48 نقطة، ويأتي الاتحاد ثالثًا برصيد 45 نقطة.

ويستعد الهلال لمواجهة أجمك الأوزبكي، بالجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يقع الفريق بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا فريقي استقلال دوشنبه وشباب الأهلي دبي الإماراتي. أجل