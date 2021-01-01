موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يعود الزمالك لمغامرته الإفريقية من جديد يوم السبت القادم 6 مارس 2021، عندما يحل ضيفًا على نادي الترجي التونسي على ملعب رادس، وذلك في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2020-21.

بداية الفارس الأبيض للأميرة السمراء سلبية للغاية، حيث تعادل سلبيًا في مباراتيه في الجولتين السابقتين مع نادي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي على الترتيب، ليتواجد بذلك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنفس رصيد المولودية، وبفارق نقطتين عن الترجي صاحب الصدارة بفوز على العنيد السنغالي وتعادل مع الجار الجزائري.

امتدت هذه البداية السلبية للزمالك إلى الدوري المصري، ففي مباراته الأخيرة ضد وادي دجلة تعادل الأبيض سلبيًا من جديد، لكنه استمر في الصدارة برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي خاض 10 مبارياتٍ فقط في المسابقة.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

موعد مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 6 مارس 2021، وستقام المباراة على ملعب رادس الأوليمبي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة السابعة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الترجي - الزمالك السبت 6 مارس 2021،

18:00 مصر، 17:00 تونس beIN SPORTS HD 7 ملعب رادس الأوليمبي

التشكيل المتوقع للترجي ضد الزمالك

لم يستدع المدرب معين الشعباني نسيم بن خليفة في القائمة التي ستواجه الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، وباستثنائه سيكون نادي الدم والذهب مكتمل الصفوف.

التشكيل | 4-1-4-1

فاروق بن مصطفى

إلياس الشتي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز

فوسيني كوليبالي

أنيس البدري - رؤوف بن غيت - محمد أمين بن رمضان - ويليام توجي

باسط عبد الخالق

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الترجي

يغيب عن الزمالك في مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا 2021 حازم إمام وشيكابالا للإصابة، كما يفاضل باتشيكو بين عبد الغني والونش لتشكيل ثنائي قلب الدفاع مع محمود، وذلك لمعاناة الأخير من إصابة مزمنه قد تتجدد في حالة مشاركته

قائمة فريقنا لمواجهة الترجي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 🏹📋🌍 pic.twitter.com/FJzzRkInFB — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 3, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مروان حمدي