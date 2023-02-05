ميشايل محذرًا فلامنجو: أمام تشيلسي لم يكن لدينا رغبة للفوز!

الهلال يلتقي بفلامنجو في نصف نهائي قوي، أملًا في التأهل لنهائي المونديال لأول مرة في تاريخه

رغم تعبيره عن امتنانه لنادي السابق فلامنجو البرازيلي، إلا أن ميشايل ديلجادو؛ جناح أيسر الهلال السعودي، توعده في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022، مثلما اعتاد على القتال مهما كان خصمه.

الجناح البرازيلي يستعد لخوض نصف نهائي المونديال مع الزعيم بعد غدٍ الثلاثاء، إذ يلتقي بفلامنجو، بعدما حقق الفوز بالأمس أمام الوداد المغربي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وهي نفسها نتيجة الأشواط الإضافية.

وقال ميشايل، خلال تصريحاته لقناة "TNT" البرازيلية: "شعوري حاليًا جيد وسيئ في الوقت نفسه، جيد لأنني سأخوض نصف نهائي المونديال وسيئ كون المواجهة أمام فلامنجو، أتمناها مباراة جيدة لهم ولنا، أما أنا فسألعب بكل قوتي وسأمنح فريقي حياتي مثلما أفعل دائمًا، فأنا أحترم الجماهير واللاعبين والإدارة لدعمهم لي ومساعدتي".

وأضاف: "نحن نتطور دائمًا، عندما واجهنا تشيلسي النسخة الماضية، ربما لم يكن لدينا تلك الرغبة بأن نقول (يجب الفوز، يجب الفوز)، لكن أمام فلامنجو هذه الرغبة موجودة، لذلك ستكون مباراة صعبة جدًا، فريقنا لا يريد التوقف، نبحث دائمًا عن المزيد، لذلك من الصعب أن يتغلب فلامنجو علينا".

يذكر أن الهلال كان قد تلقى الهزيمة في النسخة الماضية من المونديال أمام تشيلسي بهدف نظيف في نصف النهائي، قبل أن يحتل المركز الرابع في البطولة بعد هزيمة تاريخية أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة.