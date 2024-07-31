استعدادًا للرحيل؟ .. الكشف عن السبب الحقيقي لـ"استبعاد" ميشايل من وديات الهلال

تطورات جديدة عن ميشايل ديلجادو..

في مباراتين متتاليتين.. "استبعد" البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو، من القائمة.

الهلال يعسكر في النمسا حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ والذي سيدافع فيه عن الثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، التي حققها في 2023-2024.

وربط البعض بين استبعاد ميشايل من المباراتين الوديتين أمام كومو الإيطالي والذي فاز فيها الزعيم (1-0)، وضد الدحيل القطري اليوم الأربعاء، وبين قرار الاستغناء عن اللاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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لكن.. الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الهلالي سيف السيف، كشف عن السبب الحقيقي لـ"استبعاد" النجم البرازيلي، من المباراتين الوديتين.

السيف أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، معاناة ميشايل ديلجادو من الإصابة؛ وهي السبب في عدم قدرة جورج جيسوس، في الاعتماد عليه أمام كومو والدحيل.

جدير بالكر أن تقارير صحفية أكدت على أن ميشايل سيرحل عن الهلال؛ لكن بعد بطولة كأس السوبر السعودي، التي تنطلق في 13 أغسطس القادم؛ وذلك بسبب تأكد غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، والشكوك التي تحيط بمواطنه مالكوم دي أوليفيرا "المصاب".