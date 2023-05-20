ميشايل ديلجادو .. من أثبت أن السمكة يمكن أن تعيش خارج الماء!

ميشايل أفضل نجوم الهلال ولكن!

إذا كنت تُشجع أي فريق غير الهلال، عليك أن تسأل صديق لك يُشجع الزعيم، من هو اللاعب الأجنبي الذي تُريد أن يستمر مع فريقك الموسم المقبل؛ أؤكد لك أن الإجابة لن تخلو من اسم البرازيلي ميشايل ديلجادو، ولكن الأخير سيصدمه!

ميشايل انفجرت قدراته مؤخرًا مع الهلال، حيث أصبح أحد العناصر التي لا يُمكن الاستغناء عنها في صفوف الزعيم، بعد ما قدمه مع الفريق من أهداف حاسمة وصناعة الفارق.

وعلى الرغم من ما قدمه وتمسك الهلاليين به، إلا أن ميشايل سيرحل عن صفوف الفريق الأزرق بنهاية الموسم الحالي، من أجل العودة مرة أخرى إلى بلاده البرازيل!

ماذا قدم ميشايل مع نادي الهلال؟

انضم ميشايل إلى صفوف نادي الهلال في يناير 2022، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ولكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق، حيث لعب 23 مباراة بواقع 1354 دقيقة، سجل فيهم 3 أهداف وصنع 6.

النجم البرازيلي لعب 32 مباراة بواقع 2080 دقيقة في الموسم الحالي، سجل فيهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه في جميع البطولات، وقدم مستوى أكثر من رائع ليكون أفضل لاعبي الزعيم.

وحقق ديلجادو مع الهلال بطولة دوري روشن للمحترفين، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وساهم في الحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية.

ميشايل أثبت أن السمكة قد تعيش خارج الماء!

بعد فترة وجيزة من انضمام ميشايل وحتى الآن، لم يستطيع التأقلم على الحياة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكرته الكثير من المصادر الصحفية البرازيلية.

ورغبة ديلجادو دائمًا هي العودة مرة أخرى إلى بلاده البرازيل، وكأنه أصبح سمكة والماء هي بلاده، وعلى الرغم من ذلك، يقدم كل ما يمتلكه مع فريقه الهلال، وأصبح أفضل نجوم فريقه.

ميشايل تمكن من التعايش مع الأجواء في المملكة، على الرغم من عدم قدرته على التأقلم، عكس لاعبين كثر، يتأثر مستواهم إذا لم يتمكنوا من الاندماج والتأقلم مع الأجواء المحيطة بهم.